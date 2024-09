Neil Robertson stopt remonte van talentvolle Chinees en wint met English Open eerste toernooi in ruim 2 jaar

Voor het eerst sinds april 2022 heeft Neil Robertson (WST-26) een rankingtoernooi gewonnen. De Australiër versloeg in de finale van de English Open de Chinees Wu Yize (WST-40) met 9-7. De wereldkampioen van 2010 verloor 5 frames op rij in de avondsessie, maar Robertson kon de 20-jarige Wu afhouden.

Wu Yize (WST-40) was de toernooirevelatie. De jonge Chinees, die vorig jaar wel al eens kon deelnemen aan het WK, plaatste zich met een straffe 6-0-zege voor de finale.

De tegenstander in die finale was wel niemand minder dan ex-wereldkampioen Neil Robertson. In de namiddagsessie haalde de Australiër meteen uit.

Het stond 7-1 in de best-of-17. Robertson sloot de namiddag af met twee centuries: 104 en 138.

Wu, die voor het eerst in een toernooifinale stond, gaf weliswaar niet op. Hij won frame na frame, mede dankzij een paar geluksballen, en kwam terug tot op 8-7.

In een nerveus 16e frame viel het kwartje langs de kant van Robertson. Het is de 24e rankingtitel voor de Australiër. Zij laatste grote overwinning dateerde wel al van april 2022, toenhij het Tour Championship won.

Voor Wu eindigt de droomweek niet met de kers op de taart. Hij stijgt in de wereldranglijst wel naar een plaats in de top 32.