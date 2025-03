Wielermanager-expert Tom Boonen snuffelt aan top 300, De Wolf krijgt "medelijden" met Bakelants

Een goeie basisploeg bouwen, de juiste kopmannen aanduiden en een gouden transfer doorvoeren.

Tom Boonen rijdt het perfecte voorjaar in de Sporza Wielermanager.

Dat levert hem niet enkel een afgetekende leidersplek op in de Wattage-minicompetitie, maar ook een knappe 315e plek op 90.000 deelnemers in het algemeen klassement.

"En mijn koersen moeten nog komen. Ik zou bijna zelf weer willen meerijden", grapt de 4-voudige winnaar van Parijs-Roubaix en de 3-voudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb Ganna voor Milaan-Sanremo in mijn ploeg gebracht ten koste van De Lie. Ganna is momenteel in de vorm van zijn leven. Maar zoals we elke week zeggen: ze moeten nog altijd aan de finish geraken."