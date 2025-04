Titelstress bij Liverpool? Leider bijt in het Londense zand en blijft puntenloos achter tegen Fulham

“We are winning the league, winning the league!”



De meegereisde supporters lieten er geen twijfel over bestaan: leider Liverpool zakte met een vat vol vertrouwen af naar Londen voor de clash met Fulham en Timothy Castagne.



Onder een stralende middagzon was er dan ook geen wolkje aan de lucht toen Mac Allister Liverpool met een lekkere streep The Reds op voorsprong knalde.



De autoritaire leider van de Premier League rekende zich al rijk, alleen liep dat vat met vertrouwen nét iets te kwistig over.



Want goed begonnen bleek deze keer niet half gewonnen.