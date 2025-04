Het doek valt nu al voor “slechtste ploeg ooit” uit de Premier League: Southampton degradeert met nog zeven matchen te spelen

kalender zo 6 april 2025 16:57

Tottenham Hotspur einde 3 - 1 herbekijk Southampton 13' - Doelpunt - Brennan Johnson (1 - 0) 26' - Geel - Lesley Ugochukwu 42' - Doelpunt - Brennan Johnson (2 - 0) 57' - Verv. Rodrigo Bentancur door Pape Sarr 57' - Verv. Son Heung-min door Wilson Odobert 60' - Geel - Pedro Porro 64' - Verv. Joe Aribo door Will Smallbone 64' - Verv. Ryan Manning door Welington 73' - Verv. Tyler Dibling door Yukinari Sugawara 73' - Verv. Cameron Archer door Paul Onuachu 81' - Verv. James Maddison door Archie Gray 81' - Verv. Lucas Bergvall door Yves Bissouma 84' - Verv. Lesley Ugochukwu door Ross Stewart 87' - Verv. Dominic Solanke door Mathys Tel 90' - Doelpunt - Mateus Fernandes (2 - 1) 90+6' - Doelpunt strafschop - Mathys Tel (3 - 1) Premier League - speeldag 31 - 06/04/25 - 15:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Brennan Johnson na 13', 1 - 0 13' Brennan Johnson 13' Brennan Johnson 1 - 0 goal door Brennan Johnson na 42', 2 - 0 42' Brennan Johnson 42' Brennan Johnson 2 - 0 goal door Mateus Fernandes na 90', 2 - 1 90' Mateus Fernandes 2 - 1 Mateus Fernandes 90' penalty door Mathys Tel na 90+6', 3 - 1 90+6' Mathys Tel 90+6' Mathys Tel 3 - 1

Na de 3-1 nederlaag tegen Tottenham heeft Southampton een pijnlijk record beet. Met nog zeven wedstrijden voor de boeg moet het nu al een kruis maken over een verlengd verblijf in de Premier League. Nog nooit was een ander team al zo vroeg zeker van degradatie.

Het rapport van Southampton na 31 matchen?



Twee overwinningen, vier gelijke spelen en maar liefst 25 nederlagen.



Snelle hoofdrekenaars komen zo tot een som van 10 eenheden op een totaal van 33. Daarmee staan The Saints dan ook troosteloos laatste in de Premier League.



Al een heel seizoen modderde Southampton onbeholpen aan, maar met nog zeven speeldagen op de kalender zit de klad er helemaal in: met 22 punten in het krijt op de eerste veilige plek en nog 21 stuks te verdienen is het volledig game over.



Zo wordt het verblijf van de promovendus op het hoogste Engelse niveau eentje van wel heel korte duur.



Meer nog: nog nooit degradeerde een ploeg al zo vroeg op het seizoen uit de Premier League naar de Championship. Van een diepterecord gesproken.

Meer dan eer op het spel