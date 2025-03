Tim Merlier test op training en beslist vandaag over Gent-Wevelgem: "Hij is gehecht net onder zijn knie"

Tim Merlier had dit voorjaar zijn zinnen gezet op Gent-Wevelgem, maar na zijn val in de Classic Brugge-De Panne staat er nog een vraagteken achter zijn naam. Een trainingsrit vandaag moet duidelijkheid scheppen. "Hij gaf gisteren toch aan dat hij misschien klaar geraakt voor de koers van zondag", zegt zijn ploegleider.

Soudal - Quick Step baalde woensdag flink in De Panne. Niet alleen kon Tim Merlier niet meesprinten voor de zege, de Europese kampioen stapte na een valpartij in de slotkilometers gehavend in de volgwagen.

"Hij is gehecht net onder zijn knie", legt ploegleider Iljo Keisse uit. "Op zijn knie zou minder goed geweest zijn, maar dit zou moeten meevallen."

Merlier laste gisteren een rustdag in en zal vandaag op zijn fiets springen. "We moeten afwachten hoe zijn knie reageert en dan beslist hij over Gent-Wevelgem."

"Hij had woensdag een moeilijke nacht na zijn val, maar hij voelde zich niet overdreven stijf. Meestal verslechtert dat wel de dagen daarna, maar gisteren viel het dus mee."

"Hopelijk geeft hij goeie signalen en hebben we hem er zondag bij. Gisteren gaf hij alvast aan dat hij misschien klaar geraakt voor Gent-Wevelgem."