Mats Rits, "koning van de bankpunten" in Sporza Wielermanager: "Ik wil Jan Vertonghen achter mij laten"

do 27 maart 2025 13:55

In onze voetbalcompetitie breken de weken van de waarheid aan met de play-offs, maar heel wat voetballers houden ook de koers met meer dan één oog in de gaten. Mats Rits is een van de vaste spelers van Sporza Wielermanager, al loopt het dit jaar niet van een leien dakje.

Een jaar geleden stond Mats Rits vlak voor Milaan-Sanremo op de 8e plaats in de Sporza Wielermanager. Rits heeft dus een reputatie te verdedigen, ook bij Anderlecht. "Dit jaar gaat het matig", geeft Rits een update aan de vooravond van de E3 Saxo Classic. "Ik heb op zich een goeie ploeg, maar ik denk dat ik de koning van de bankpunten ben." Rits geeft aan dat hij al zo'n slordige 200 punten heeft laten liggen met zijn bankzitters. "Ik zet mijn ploeg altijd goed, maar er zijn toch nog altijd veranderingen die op de valreep worden doorgevoerd en die ik niet meer heb gecontroleerd." "Ik ben daardoor al veel punten kwijtgespeeld en ik sta in onze competitie ergens rond de 8e plaats, zowat de middenmoot." De leiding is in handen van de ploegdokter. "Of de kinesist", grijnst Rits. "Iedereen is er actief mee bezig en zij hebben een goeie ploeg, maar er kan nog veel gebeuren. Het is nog niet gedaan."

Het is leuk om onderling wat competitie te krijgen. We kijken allemaal graag naar de koers en dankzij de Wielermanager doen we dat op een nog andere manier. Mats Rits