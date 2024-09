Europees kampioen Tim Merlier triomfeert ook in Gooikse Pijl na nipte sprint tegen Jordi Meeus

Voor de 50e keer in zijn profcarrière heeft Tim Merlier mogen juichen. In de Gooikse Pijl klopte hij Jordi Meeus en Olav Kooij in een prangende massasprint. Voor Merlier is hij zijn 15e zege van het wegseizoen na eerdere overwinningen in de Scheldeprijs en vooral op het EK vorige week.

Zoals vaak in de Gooikse Pijl viel de beslissing in de massasprint. Daar konden 6 aanvallers geen verandering in brengen.

Op de smalle wegen in de slotkilometers was het knokken om de posities. Geen enkel team kwam er nog met een voltallige trein uit.

In een woelige sprintvoorbereiding skwam Tom Van Asbroeck als eerste uit de laatste bocht, maar hij viel terug. Tim Merlier leek een sprintduel uit te vechten met Olav Kooij. De Nederlander moest wel snel passen.

Het was Jordi Meeus die de Europese kampioen nog kwam bedreigen. Het verschil was miniem, maar Merlier hield toch nog nipt Meeus af.



Na het EK en Koolskamp Koers is dit zijn 3e sprintzege op rij. Het zegetotaal in de carrière van Merlier staat nu al op 50.