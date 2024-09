Geen genade voor nieuwkomer: Maaseik toont wie baas is bij rentree van Antwerp in hoogste klasse

Welkom terug, Antwerp. In zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau na de jarenlange afwezigheid heeft de thuisploeg maar één set echt kunnen meespelen met Maaseik. De vicekampioen toonde weinig genade met de nieuwkomer. Ook Frank Depestele haalde met Aalst de grove borstel boven in Gent. Achel had op zijn beurt de nodige moeite met Guibertin.

"Ik zie er wel potentieel in, maar het gaat niet makkelijk worden in hun eerste jaar terug", klinkt een korte analyse van Maaseik-hoofdaanvaller Jolan Cox na de opener tegen Antwerp.

In de eerste set zette de nieuwkomer tot 16-18 zijn voet naast de vicekampioen, maar vanaf dan was het verschil in kwaliteit zichtbaar. Dat resulteerde in een droge 0-3 in eigen zaal.

"Ze maken misschien nog iets te veel foutjes door hun jeugdigheid. Maar Antwerp moet gewoon zijn eigen ding doen en dan gaan ze zeker wedstrijden winnen", werpt Cox zijn ex-ploeg mooie woorden toe.

Wie wel goed begonnen is: Frank Depestele bij zijn terugkeer naar Aalst. De coach verliet deze zomer Menen en wil iets neerzetten in Oost-Vlaanderen. Dat lukte alvast door Gent makkelijk in te blikken: 0-3.

Voor strijd moesten volleybalfans in Achel zijn vanavond. Daar werden twee sets tegen Guibertin ware nagelbijters: 24-26 en 30-28. De thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind: 3-1.