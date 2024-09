Tim Celen en Louis Clincke willen scoren op WK: "Voel de kriebels en de goesting"

Celen teert vooral op revanchegevoelens na de Olympische Spelen van Parijs en zegt dat zijn vorm niet weg kan zijn. Dus stond hij met vertrouwen onze reporter Maarten Vangramberen te woord. "Er zijn in Parijs dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren", vertelde Celen. "Maar nu ben ik hier met de volle focus op het WK. Na de Spelen was ik toch een paar dagen minder, ook qua mindset. Maar ik heb toch vrij snel de knop omgedraaid en ik heb nog alle trainingen kunnen doen die ik moest doen, dus daar ben ik wel blij om." "Ik denk dat het moeilijk is om veel vorm te verliezen op een dikke week. Dus op zich zal ik er wel met een goede vorm aan de start staan. We hebben nog een paar interval- en duurtrainingen gedaan om de vorm van Parijs te onderhouden en proberen door te trekken tot hier." "Voor ons is een inclusief WK heel belangrijk omdat er veel meer media zijn, voor ons is het ook een meerwaarde omdat het zo meer aanzien wordt als topsport. Dat is wel heel fijn."

Hetzelfde geluid is te horen bij Louis Clincke. Hij werd 2 jaar geleden 2e op het WK en hoopt dit jaar een trede hoger te staan.



"Een inclusief WK is de max. Ik kan het alleen maar toejuichen, wij staan meer in de belangstelling en de andere renners bezig zien op hetzelfde WK is heel tof."



Ook het parcours kan Clincke wel bekoren. "Ik ben tevreden met het parcours. Meestal moet ik meestrijden op vlakke parcoursen. Ik ben maar 1m70 en weeg maar 60 kilogram, dus dan zit ik in het nadeel. Ik hoop dat dat hier nu een beetje in mijn voordeel zal vallen."



"Ik heb de Spelen wel nog niet 100% verteerd om eerlijk te zijn, ik had er lang naar toegewerkt en ik had echt op een podium gehoopt. Dat net niet halen, is wel een beetje zwaar gevallen. Maar door hier aan te komen, voel ik de kriebels en de goesting wel onmiddellijk."



"Wereldkampioen worden is mijn grootste droom, maar ondertussen zijn er een paar nieuwe, jonge gasten bijgekomen en zijn er veranderd van klasse. Dus ik zit met heel zware concurrentie. We zullen zien of de hoogte in mijn voordeel spreekt en als ik een goede dag heb, dan kan alles."