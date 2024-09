9 G-wielrenners jagen ook op medailles in Zürich: "Inclusief WK is een grote meerwaarde"

Met vier medailles van de Paralympische Spelen in Parijs in hun achterzak trekken de toprenners van Paralympic Team Belgium met veel ambitie naar Zürich.



Net als Glasgow vorig jaar gunde de wereldwielerbond UCI het WK aan een organisatiecomité met oog voor inclusie van G-sport. Zo geldt de Sechseläutenplatz in de Zwitserse stad als universele finishzone.



"Uiteraard is dat een grote meerwaarde", stelt Remko Meeusen, toptrainer G-wielrennen bij G-sport Vlaanderen. "Voor onze renners is het altijd fijn dat een WK inclusief georganiseerd wordt. Er is meer publiek aanwezig, wat ook wil zeggen dat veel meer mensen G-wielrennen ontdekken."



Parijs leverde zilver op in de tijdrit voor Ewoud Vromant en handbiker Maxime Hordies, brons tegen de klok was er voor Tim Celen en Jonas Van de Steene.



En de ambities voor Zürich zijn weer duidelijk: "In Parijs was de vorm top", zegt Meeusen. "Met slechts 15 dagen tussen beide kampioenschappen zullen onze renners nog in topvorm zijn. We kunnen daar net als in Parijs de vruchten van plukken, hopelijk zoveel mogelijk in de mooiste der kleuren. Onze renners zijn gebrand op een topprestatie."