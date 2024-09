Ophefmakende overstap van Raoul Ehren naar Oranje officieel: "Maakte gebruik van clausule in contract met België"

do 19 september 2024 14:34

Raoul Ehren is vandaag voorgesteld als nieuwe bondscoach van de nationale vrouwenhockeyploeg van Nederland. De 51-jarige Nederlander zette daarvoor maandag zijn job stop bij de Red Panthers. Een felbesproken overstap, want in april had de succescoach zijn contract bij België nog tot 2026 verlengd. "Er was een duidelijke clausule in mijn contract", sprak Ehren voor het eerst bij de NOS.

De Nederlandse vrouwen zijn nummer 1 van de wereld én werden in Parijs net nog olympisch kampioen. Het moment voor Paul van Ass om te stoppen als coach. Waarna Nederland in zijn zoektocht uitkwam bij Raoul Ehren.



Ehren verklaarde vandaag trots en zeer vereerd te zijn. "Dit is een droombaan." Hij had niet veel bedenktijd nodig toen de Nederlandse bond bij hem kwam polsen.



"Ik kom uit Nederland, ik ben Nederlander en als je dan de kans krijgt om bondscoach te worden van de nummer 1 van de wereld is dat een waanzinnige eer. Dus die kans heb ik gegrepen."



Hij maakte wel geen vrienden in België. De Belgische bond zwaaide bij monde van CEO Serge Pilet met zijn vers getekende contract tot 2026 en reageerde boos.



"Het klopt dat we een overeenkomst hadden afgesloten", legde Ehren bij onze NOS-collega's uit. "Alleen stond er daarin een duidelijke clausule met een opzeggingstermijn aan beide kanten van 3 maanden. Daar heb ik van gebruiktgemaakt. Ik begrijp de teleurstelling en de emotie."

"België heeft niet gecommuniceerd over de clausule, maar die is er wel degelijk"

Over de clausule was in België niets te lezen. "Die hebben ze daar niet naar de pers gecommuniceerd, maar die is er wel degelijk. Dat heb ik natuurlijk van tevoren nog even laten checken, dubbelchecken en zelfs 3 keer laten checken. Daar is geen speld tussen te krijgen."



De Belgische bond roept om een afkoopsom en overweegt juridische stappen. Ehren vindt het niet fijn, maar maakt zich niet ongerust. "Dat mogen ze doen, maar ik zie dat met alle vertrouwen tegemoet."



Door de opzegtermijn van 3 maanden mag hij vandaag nog niet meteen bij Oranje beginnen. "Daar ben ik nog over in gesprek met België. Ze hebben al gezegd dat ze me niet meer met de ploeg willen laten werken. Ik wacht nog op verdere reactie, binnen dit en 3 maanden zal ik beginnen."



Het wederzijdse vertrouwen tussen België en Nederland kreeg een fikse knauw. De twee landen organiseren samen het WK in 2026.



Ehren hoopt dat de situatie tussen de twee landen en zijn persoon snel weer zal normaliseren. "Ik weet dat niet, maar verwacht het wel. Ik heb een supergoede relatie gehad met iedereen in België."



"Ik heb ook heel veel lieve en aardige berichtjes gehad van een aantal speelsters, van stafleden, van mensen die bij de bond gewerkt hebben... Die waren heel begripvol met veel respect. Ik verwacht dat dat wel weer normaliseert."