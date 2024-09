Belgische hockeybond wil gerechtelijke stappen ondernemen en haalt uit naar Nederland: "Ze schuiven hete aardappel door"

Raoul Ehren had kort voor de Olympische Spelen nog zijn contract met 2 jaar verlengd bij de Red Panthers. Dat de Nederlander dan de Belgische hockeyvrouwen inruilt voor de Nederlandse, is een serieuze aderlating voor de Belgische hockeybond. "We hadden een overeenkomst met Raoul. Dat hij terugkomt op zijn gegeven woord, is geen leuke ervaring", reageert CEO Serge Pilet. "We gaan het hierbij niet laten en zullen kijken welke legale stappen we kunnen ondernemen."

Dat Ehren (zelf een Nederlander) uitgerekend van de Belgische naar de Nederlandse nationale ploeg verkast, ligt extra gevoelig.



"In 2026 organiseren we samen met Nederland het WK hockey. Wat nu gebeurt, is een domper op het wederzijdse vertrouwen."



"De Nederlanders hadden een probleem omdat ze op zoek moesten naar een nieuwe coach. Ze leggen de hete aardappel nu bij ons waardoor wij een nieuwe coach moeten zoeken."



"Een plan B hadden we zelf niet, omdat we dachten dat we de komende jaren nog zouden doorgaan met Raoul."



"We moeten nu aan de slag om een kwalitatieve persoon te vinden die ons kan helpen om verder te timmeren aan het succes van de Red Panthers."