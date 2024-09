Wout van Aert blijft voor de rest van zijn carrière bij Visma-Lease a Bike:"Unieke overeenkomst"

Wout van Aert en Visma-Lease a Bike gaan voor onbepaalde tijd met elkaar door. Ze hebben het zo naar hun zin dat de Nederlandse WorldTour-ploeg de Belgische toprenner een nieuw contract heeft gegeven. Een mooi gebaar in dit pechjaar voor de 30-jarige Van Aert, die 2 keer zwaar viel. Hij had nog een contract tot 2026 bij de ploeg, waarvoor hij sinds 2019 reed.

Het toenmalige Team Jumbo-Visma lijfde de veldrijder, die ook op de weg al de successen aan elkaar reeg, op 1 maart 2019 in.



Wout van Aert bevestigde met ritzeges in de Tour, Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, de Amstel Gold Race en andere Gent-Wevelgems en Omlopen.



Hij voelde zich uitstekend bij de ploeg én loofde de samenwerking en omkadering. In september 2022 brak hij zijn contract al open tot 2026.



Maar dat jaartal mag geen eindpunt zijn, beseffen de twee partijen. Met het nieuwe contract van onbepaalde duur hebben ze allebei de intentie om voor de rest van de actieve carrière van Van Aert samen te blijven.