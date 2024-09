Woensdag begint de nieuwe Champions League voor Club Brugge, Hans Vanaken "heeft er veel zin in"

In het nieuwe Champions League-seizoen krijgt elke deelnemer minstens twee matchen extra voorgeschoteld. Prima voor Club Brugge-draaischijf Hans Vanaken. "Twee matchen per week vind ik leuker dan altijd te trainen", zegt hij een dag voor de opener.

"Het is een thema in het voetbal", erkent Hans Vanaken, "maar persoonlijk? Hoe meer matchen, hoe beter."

Morgenavond ontvangt Club Brugge in de nieuwe Champions League Borussia Dortmund , vorig jaar nog finalist in het kampioenenbal.

"We krijgen nu 8 matchen om zoveel mogelijk punten te sprokkelen. Daar kunnen we morgen aan beginnen in eigen huis."

Borussia Dortmund is een vaste klant van de Champions League. "Voor ons is het een hele mooie uitdaging om tegen de Champions League-finalist van vorig seizoen te openen."

Hans Vanaken: "Ik heb heel veel zin om eraan te beginnen. We hebben het nog altijd over de mooiste competitie ter wereld, met de beste ploegen."

Twee jaar geleden maakten we ook weinig kans om door te stoten. Toch is het ons gelukt.

De vorige keer schopte Club Brugge het tot in de 1/8e finales. Is dat ook mogelijk in het nieuwe format van de Europese topcompetitie?

"Dat is de bedoeling", antwoordt Hans Vanaken. "We willen zo lang mogelijk in Europa voetballen, nadeel is dat er geen vangnet meer is."

Om door te stoten, moet de Belgische landskampioen minstens in de top 24 van de 36 deelnemers eindigen. Volgens de statistieken wordt dat geen sinecure voor blauw-zwart.

"We willen zoveel mogelijk punten pakken om minstens twee matchen extra te kunnen spelen (in de barrages, red)", stelt hij.

"Twee jaar geleden maakten we ook weinig kans om door te stoten. Toch is het ons gelukt", weet Vanaken, die niet voor of tegen de nieuwe Champions League is.

"Vraag me dat achteraf nog eens."