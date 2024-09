Waar kan ik de matchen bekijken en wat verandert er voor Club? 7 vragen over de "nieuwe" Champions League beantwoord

di 17 september 2024 09:43

Zelfs de beroemde hymne is niet meer hetzelfde. De Champions League gaat vandaag van start in zijn nieuwe gedaante. Meer ploegen, meer speeldata, meer geld... Wat dit allemaal betekent voor Club Brugge, de andere deelnemende ploegen, maar ook voor jou als toeschouwer? Wij beantwoorden hier uw vragen.

Waar kan ik naar de matchen kijken?

De voetbalfan mag zich vanaf vanavond weer in de handen wrijven: een nieuw Champions League-seizoen is begonnen. Bij Sporza kan je alle matchen volgen in de app en via de website. In Sporza op Radio 1 zenden we alle wedstrijden van Club Brugge rechtstreeks uit. Dit jaar is het kampioenenbal XXL op drie verschillende kanalen te bekijken. Zowel Proximus, Play Sports als VTM heeft de rechten verworven om de wedstrijden van de Champions League uit te zenden.

Bij Proximus is er één wedstrijd per maand te zien op het "gratis" kanaal voor de abonnees, de rest zit achter een betaalmuur. Proximus zal ook de wedstrijden van Club Brugge in de aanbieding hebben.



Net zoals VTM, dat per speeldag twee wedstrijden uitzendt, waaronder telkens Club Brugge.



Bij Play Sports worden dan weer alle matchen - behalve degene die ook op VTM2 te zien zijn - uitgezonden. Zo zullen er geen wedstrijden van Club Brugge beschikbaar zijn. Eén wedstrijd per avond is te bekijken op een open kanaal voor abonnees, de rest is gereserveerd achter een betaalmuur en voor de abonnees.

Club zal op twee kanalen te zien zijn.

Welke Belgen doen er mee?

Voor de Belgische voetbalfan is het niet enkel uitkijken naar Club Brugge. Er spelen dit jaar nóg heel wat landgenoten op het kampioenenbal.



Met 27 zijn ze dit jaar, de Belgische spelers bij buitenlandse clubs in de Champions League. Een hoog aantal, mede te danken is aan het nieuwe format van de belangrijkste Europese voetbalcompetitie: dit jaar doen niet 32, maar 36 teams mee.



Dit is de volledige lijst:

Belgen bij buitenlandse clubs in de Champions League Arsenal (Eng) Leandro Trossard Aston Villa (Eng) Youri Tielemans, Amadou Onana Atalanta (Ita) Charles De Ketelaere Atletico (Spa) Axel Witsel Brest (Fra) Ibrahim Salah Celtic (Sch) Arne Engels Dortmund (Dui) Julien Duranville Juventus (Ita) Samuel Mbangula Leipzig (Dui) Loïs Openda, Arthur Vermeeren, Maarten Vandevoordt Rijsel (Fra) Thomas Meunier, Ngal'ayel Mukau, Matias Fernandez-Pardo Manchester City (Eng) Jeremy Doku, Kevin De Bruyne Monaco (Fra) Samuel Nibombe, Eliot Matazo PSV (Ned) Johan Bakayoko, Matteo Dams Real Madrid (Spa) Thibaut Courtois Slovan Bratislava (Slo) Siemen Voet Sparta Praag (Tsj) Elias Cobbaut Sporting (Por) Zeno Debast Sturm Graz (Oos) Dimitri Lavalée Stuttgart (Dui) Ameen Al-Dakhil

Waarom is Club al zeker van overwintering, maar niet van de volgende ronde?

"Europees overwinteren." Het blijft voor veel Belgische ploegen een van de voornaamste doelstellingen voor het seizoen. Al is dat begrip vanaf dit jaar toch voorbijgestreefd in de Champions League.



Zoals u nu ongetwijfeld wel al weet, zit de groepsfase in een nieuw jasje. Het gekende systeem met poules van 4 teams wordt vervangen door de League-fase, een minikampioenschap waarin elk team 8 matchen speelt (4 keer thuis en 4 keer uit). Iedereen komt uiteindelijk in één groot klassement terecht. En omdat die fase voortaan met 36 clubs in plaats van 32 ploegen wordt gespeeld, duurt de eerste fase van de competitie heel wat langer. Tot ver na Nieuwjaar, zelfs. En zo is Club Brugge symbolisch al zeker van de Europese overwintering.

Maar hoe kan Club zich toch verzekeren van de volgende ronde in de Champions League? Wel, de top 8 van de League Phase plaatst zich rechtstreeks voor de 1/8e finales. De teams die na acht speeldagen de plekken 9 tot 24 bezetten, werken een extra knock-outontmoeting af (heen en terug). Voor de overige 12 teams zit het Europese avontuur erop. Er is geen vangnet meer in de Europa League of Conference League.



Champions League 2024-2025 plaatsen 1 tot 8 rechtstreeks naar 1/8e finales plaatsen 9 tot 24 play-offs - winnaars naar 1/8e finales plaatsen 25 tot 36 uitgeschakeld

Meer matchen, maar ook meer centen?

Het nieuwe format heeft ook financieel een opwaardering gekregen. Het totale prijzengeld stijgt van 2 miljard euro naar 2,5 miljard euro. Zelfs met vier extra teams op de hoofdtabel betekent dat een aanzienlijke stijging per capita. Alle deelnemende clubs zijn al zeker van 18,6 miljoen euro startgeld. Dat is 3 miljoen meer dan vorige editie. De premie voor een zege is wel gedaald, van 2,8 miljoen naar 2,1 miljoen euro. Maar er zijn in de eerste fase wel meer wedstrijden te spelen in vergelijking met vorig jaar: 8 in plaats van 6 wedstrijden. Ook op de extra thuiswedstrijd in de League Phase kunnen clubs nog winst maken. Naast het startgeld en de premies die verbonden zijn aan zeges en kwalificaties is er ook een "market pool share": een bedrag dat de deelnemende teams opstrijken in verhouding met hun individuele clubcoëfficiënt en hun mediarechten. Vooral teams uit hoog aangeschreven competities zullen voordeel halen uit die "market pool", al zal ook Club Brugge een mooie cent mogen opstrijken.

Kan ik altijd op donderdag naar de CL kijken?

Goed nieuws voor de voetbalfan.

Meer wedstrijden betekenen ook meer speeldata voor de Champions League. Al neem je er best eens je agenda bij, want niet elke speeldag ziet er hetzelfde uit. Van speeldag twee tot en met speeldag zeven wordt het oude stramien gevolgd met wedstrijden op dinsdag en woensdag, respectievelijk elk 9 affiches.

Maar pas op, op de eerste speeldag worden er ook wedstrijden gespeeld op donderdag. Zo worden de 18 wedstrijden over drie dagen gespreid, met telkens elk 6 affiches.

Op de laatste speeldag (woensdag 29 januari) wordt het dan weer helemaal te gek. Dan worden de 18 wedstrijden op hetzelfde tijdstip gespeeld: woensdag 29 januari om 21 uur.

Alle speeldagen opgelijst: Speeldag 1: 17-18-19 september

Speeldag 2: 1-2 oktober

Speeldag 3: 22-23 oktober

Speeldag 4: 5-6 november

Speeldag 5: 26-27 november

Speeldag 6: 10-11 december

Speeldag 7: 21-22 januari

Speeldag 8: 29 januari

Wanneer kan ik naar Club Brugge kijken?

En voor de voetbalfans met een Belgische bril.

Vanaf morgen begint ook Club Brugge aan zijn Champions League-campagne. Dit zijn de speeldata en uren van blauw-zwart:

programma Club Brugge Club Brugge Dortmund woe 18/09, 21 uur Sturm Graz Club Brugge woe 02/10, 21 uur Milan Club Brugge din 22/10, 18.45 uur Club Brugge Aston Villa woe 06/11, 18.45 uur Celtic Club Brugge woe 27/11, 21 uur Club Brugge Sporting din 10/12, 21 uur Club Brugge Juventus din 21/01, 21 uur Manchester City Club Brugge woe 29/01, 21 uur

Is de hymne echt veranderd?