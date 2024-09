Na het pyro-incident tegen Club Brugge: Antwerp krijgt geen boete, maar moet actieplan opstellen

Het pyro-incident van Antwerp op Club Brugge heeft een staartje gekregen. Zo heeft het bondsparket dinsdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal een alternatieve sanctie voorgesteld voor The Great Old: de club krijgt (voorlopig) geen boete, maar moet verplicht een actieplan voor de toekomst opstellen. "Om de clubs verantwoordelijkheid te geven, zodat deze incidenten niet meer gebeuren", klonk het.

Even terug naar 18 augustus.



Aan het einde van de wedstrijd in het Jan Breydelstadion tussen Club Brugge en Antwerp gingen de poppen aan het dansen door een tweede gele kaart voor Denis Odoi (Antwerp).

Club Brugge-spits Nilsson, die net een penalty had omgezet, bleef na een duel op de grasmat liggen en zag hoe een vuurpijl vanuit het Antwerp-vak over hem heen stuiterde. Vanuit het bezoekende vak werden ook twee pijlen verstuurd in de richting van de thuisaanhang, waarbij twee mensen gewond raakten.

Het bondsparket ging vandaag in beraad over het incident en velde een verdict: in plaats van de klassieke boete en eventuele thuis- of uitmatchen zonder supporters, wil het bondsparket, bij monde van bondsprocureur Ebe Verhaegen, dit seizoen de clubs responsabiliseren om incidenten te voorkomen.

Het eiste daarom dat Antwerp, de eerste club die voor dergelijke feiten voor het comité moet komen, een actieplan zou opstellen. Daarin moet beschreven worden welke aanpassingen en inspanningen de club wil maken in de toekomst.

Antwerp, dat al met verschillende voorbeelden aantoonde dat het het wangedrag wil aanpakken, ging akkoord met het voorstel van Verhaegen. De voorzitter van het DCP, die geen precedent had om naar terug te grijpen, stelde het dossier in voortzetting naar 5 november.

Op een nieuwe zitting die dag zal Antwerp het actieplan voorleggen aan het comité, dat dan zal beslissen of het voldoet aan de eisen. Indien het dat niet doet, vroeg het bondsparket ("als een zwaard van Damocles") om 10.000 euro boete en twee uitmatchen zonder supporters op te leggen.