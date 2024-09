VIDEO - 2 keer schrikken en toch succes: zelfs 300 meter voor de meet sloeg noodlot (bijna) toe voor Tim Merlier

Geluk dwing je af? Tim Merlier won zondag in eigen land het EK wielrennen met een machtige eindsprint, maar veel scheelde het eigenlijk niet of de Belgische kopman had zijn spurt nooit kunnen lanceren. Tijdens twee cruciale koersfasen in het slot, speelde zijn apparatuur met het lot. Bekijk de beelden hieronder.

De kopman deed het Belgische publiek in Hasselt juichen na een beresterke sprint. Maar al wie de renner van Soudal-Quick Step gevolgd heeft tijdens de rit, zal zich toch twee keer ferm naar het hart gegrepen hebben. De laatste keer zelfs 300 meter voor de aankomst. Nét wanneer Merlier zijn sprint moest lanceren, ging zijn hoofd plots omlaag. Hij tuurde naar zijn ketting, die blijkbaar even dienst weigerde.

Oef.



En toch was het niet de eerste keer dat de Belgische kopman het lot tartte.



Ook op 90 kilometer van de meet ging het ei zo na mis voor Merlier. Na een kasseistrook stond de sprinter lek. Met één been, heel wat stuurkunsten en voorzichtigheid in de bocht kon hij zich gelukkig rechthouden.



Alleen: op dat moment was Mathieu van der Poel een tweede keer aan de boom aan het schudden. Het tempo ging de hoogte in, een gevaarlijke kopgroep vormde zich en Merlier ... die raakte plots toch erg ver achterop.



Gelukkig stond trouwe verzorger - Carlo Bomans - al snel voor hem klaar om zijn wiel te wisselen en kende ook de tweede ontsnappingspoging van Van der Poel geen succes. Alles kwam weer samen.



En ja, de rest is geschiedenis.