Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner gaat in zee met ex-physical coach van Novak Djokovic

Na zijn dopingperikelen, waarvan hij vrijgepleit werd, is Jannik Sinner zijn begeleidende team stevig door elkaar aan het schudden.

De nummer 1 van de wereld testte op 10 maart op het toernooi van Indian Wells voor het eerst positief. Toen werden lage concentraties van het verboden middel clostebol bij hem aangetroffen.



8 dagen later, bij een dopingcontrole vlak voor de Miami Open, testte hij opnieuw positief.



De 23-jarige Sinner verklaarde dat de substantie in zijn lichaam was terechtgekomen als gevolg van een besmetting door een lid van zijn medische team. Die had in Italië een vrij verkrijgbare spray met daarin clostebol gebruikt om een snee in zijn vinger te behandelen.

De Italiaan nam voor de US Open al afscheid van 2 stafleden die een rol hadden bij de twee positieve dopingtesten: Umberto Ferrara en Giacomo Naldi.



Zij worden vervangen door Ulises Badio (kinesist) en Marco Panichi (physical coach). Laatstgenoemde werkte in het verleden samen met onder anderen Fabio Fognini, Angelique Kerber en Li Na. En de voorbije 5 jaar was hij de physical coach van Novak Djokovic.