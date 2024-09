Amerikaans golfteam heeft nog een keer prijs in de Solheim Cup

Na twee nederlagen en een gelijkspel hebben de Amerikaanse vrouwen hun Europese collega's verslagen in de 19e editie van de Solheim Cup, het vrouwelijke equivalent van de Ryder Cup. Team USA won met 15,5 - 12,5.

Voor de Amerikanen is het de 11e zege op 19 edities, maar hun vorige overwinning dateerde wel al van 2017. Het vorige treffen, vorig jaar in Malaga (Spa), eindigde op 14-14 en bij een gelijkspel houdt de titelverdediger de beker in zijn bezit.

In het foursome en het fourballs golfden de Amerikanen vrijdag en zaterdag een 10-6 voorsprong bij elkaar. Zondag werden er nog twaalf enkelspelen afgewerkt. Daarin konden de Europeanen met 6,5-5,5 slechts 1 punt van de opgelopen schade wegwerken.

"Het was een ongelooflijk weekend. We hebben ons een echt team getoond, de solidariteit was enorm", klonk het bij 's werelds nummer een Nelly Korda.