Voormalig nummer één Naomi Osaka zet samenwerking met Belgische coach stop: "Ze kiest voor een nieuw pad"

"Tijd voor een frisse wind", moet toptennisster Naomi Osaka gedacht hebben. Met veel dankbaarheid nam ze op Instagram afscheid van haar Belgische trainer Wim Fissette.

Het duo boekte tussen 2019 en 2022 enkele successen - waaronder 2 grand slams - en probeerde het sinds eind vorig jaar nog eens opnieuw, maar Osaka haalt voorlopig niet meer haar topniveau van weleer.

Toch blikt ze met lovende woorden terug op de twee periodes met onze landgenoot. "Vier jaar, twee grand slams en een heleboel herinneringen", klonk het. "Bedankt Wim om een geweldige coach en een nog betere persoon te zijn."

Intussen reageerde ook Fissette via sociale media. In een uitgebreide post zwaaide hij zijn pupil uit.

"Ik begon Naomi te coachen in 2019", schreef hij. "Het was echt een genot. Meer nog om deel uit te maken van haar comeback. Om haar te zien groeien als persoon, atleet en moeder. Een kampioene op vele manieren."

"Na de US Open (waar Osaka in de tweede ronde al gewipt werd, red.) besloot Naomi om voor een nieuw pad te kiezen. Ik accepteerde het in de wetenschap dat we deze tweede periode afsluiten met meer goede herinneringen en dankbaarheid om aan haar terugweg te timmeren."

"Ik kijk nu uit naar een nieuw hoofdstuk en sta te popelen voor een nieuwe geweldige samenwerking", besloot onze landgenoot. Met wie dat zal zijn, is voorlopig nog een raadsel.