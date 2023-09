Wim Fissette gaat opnieuw Naomi Osaka coachen, Qinwen Zheng is niet blij

Qinwen Zheng won vandaag in eigen land de vrouwenfinale op de Aziatische Spelen in Guangzhou (6-2, 6-4 tegen landgenote Lin Zhu (WTA-33). Na de partij gaf ze in een interview mee dat Fissette haar niet langer zal coachen. De Belgische trainer, die ook onze Billie Jean King Cup-ploeg begeleidt, werkte tussen 2019 en 2022 met Osaka samen. Met Zheng was hij nog maar een paar maanden aan de slag, sinds juni. Die laatste is helemaal niet content. "Hij heeft besloten Naomi Osaka opnieuw te gaan coachen. Ik begrijp zijn keuze en heb er respect voor, maar ik vind het immoreel van hem om een contract te breken. Deze zaak doet mij en mijn familie heel veel pijn."

Geen tennis voor Osaka in 2023

Met de Fissette als coach won Osaka 2 grandslamtitels: de US Open in 2020 en de Australian Open in 2021. De intussen 25-jarige Japanse speelde in 2023 geen wedstrijden. Ze sukkelde met mentale problemen en werd in juli voor het eerst mama.



In 2024 hoopt ze de weg naar de top van het tennis terug te vinden.



Fissette is een gewaardeerde topcoach in het vrouwentennis: in het verleden trainde hij ook onder meer Kim Clijsters, de Roemeense Simona Halep, de Wit-Russische Victoria Azarenka, de Tsjechische Petra Kvitova en de Duitse Angelique Kerber. Die haalden of halen allemaal minstens de 1e of 2e plaats van de wereld.