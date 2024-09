Mathieu van der Poel wil scoren op EK, maar mist een "goede bondgenoot": "Van Aert had zeker mee koers gemaakt"

vr 13 september 2024 18:27

Tussen al de sprintkanonnen hoopt een vliegende Hollander zondag voor spelbreker te spelen op het EK in Limburg. Met de Europese titel wil Mathieu van der Poel een nieuw vakje afvinken op zijn bingokaart. "Ik heb voor dit EK getraind als voor mijn andere doelen, natuurlijk wil ik graag winnen."

Met een zongebruinde snoet en een (zon)gebleekt nektapijt stond Mathieu van der Poel vrijdag de pers te woord in Limburg. De Nederlander werkte zich de voorbije twee weken in het zweet onder de Spaanse zon, na zijn gedwongen exit in de Renewi Tour. "Ik stootte er mijn knie tegen mijn stuur toen ik bijna ten val kwam in de tijdrit", blikt Van der Poel terug. "Daar heb ik toch twee dagen heel wat last van gehad. In Spanje heb ik dan vooral langere trainingen gedaan. Alles is er perfect verlopen, ik ben blij met waar ik momenteel sta." Van der Poel trainde in Spanje onder meer met zijn maatje Remco Evenepoel. "We hebben ons geamuseerd en hebben samen één duurtraining gedaan. Dat is altijd leuk. Iedereen weet dat ik me goed vermaak in Spanje omdat ik er altijd goed gezelschap heb."

Van der Poel zal net als op de Spelen zondag voor het offensief moeten kiezen.

Hopen op lastige koers

Die noeste trainingsarbeid moet dit weekend opleveren. Van der Poel staat dan ook niet zomaar aan de start van de EK-wegrit. Hij wil er een nieuw vakje op zijn bingokaart afvinken.

"Het is toch een kampioenschap, en een mooie trui die er te winnen valt. Ik heb dan ook getraind voor dit EK zoals voor mijn andere doelen. Natuurlijk zou ik zondag graag winnen. Die kans is er maar één keer per jaar."

Toch wordt een zege ook voor een fenomeen als Van der Poel geen sinecure. De wereldkampioen zal de voorspelde massasprint moeten ontlopen. "Die mogelijkheid is er altijd", klinkt het. "Bij de beloften zagen we al dat het een lastige koers is."

"Het is moeilijk in te schatten hoe groot mijn kansen zijn. Ik heb dan ook wel even getwijfeld om mee te doen, omdat de kans op een sprint groot is. Maar het is toch een extra koersdag en die Limburg-lus kan verraderlijk zijn."

Als ik zelf niet wegraak, zal ik de sprint aantrekken voor Kooij. Of het niet raar is om dat niet voor Philipsen te doen? Ach, we zullen toch in elkaars buurt zitten. Mathieu van der Poel

Van der Poel zal alvast niet kunnen rekenen op één conculega met doorgaans hetzelfde strijdplan. Wout van Aert is er na zijn val in de Vuelta niet bij.

"Dat is jammer, want ik ging er toch vanuit dat Wout bij de Belgen mee koers zou maken op het middenstuk. Hij was een mooie bondgenoot geweest."

En wat als Van der Poel niet wegraakt in de finale? Dan maar de lead-out verzorgen voor landgenoot Olav Kooij? "Ja, dat is ook zo doorgesproken met Koos (Moerenhout, de Nederlandse bondscoach, red.)."

"Als mijn eigen winstkansen weg zijn, wil ik zeker mijn steentje bijdragen in de sprint. Of het niet raar zal zijn om niet voor Jasper Philipsen de sprint voor te bereiden? Ach, we zullen toch in elkaars buurt zitten in het slot", lacht hij.

Voor een keer koerst Van der Poel niet met maar tegen maatje Philipsen.

Met Zürich in het achterhoofd