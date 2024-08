"Wonderful save": Mathieu van der Poel kan tijdritslipper als bij wonder nog vermijden

Mathieu van der Poel is op papier een van de kanshebbers op eindwinst in de Renewi Tour, maar dan moest de Nederlander vandaag wel de schade kunnen beperken in de tijdrit. Dan moet je risico's nemen en ei zo na belandde de wereldkampioen (op de weg) in het decor in Tessenderlo. Als was het in een bocht in een veldrit, zo corrigeerde Van der Poel.