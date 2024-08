Alec Segaert wint bij eerste rittenkoers in de WorldTour meteen de tijdrit van de Renewi Tour

do 29 augustus 2024 15:51

Renewi Tour Etappe 2 tijdrit 15.4 km 12:33 Tessenderlo - 15:32 Tessenderlo Alec Segaert einde 0 10 15.4

Alec Segaert (21) heeft zijn visitekaartje afgegeven bij de grote jongens op het hoogste podium: het tijdrittalent van Lotto-Dstny heeft de tijdrit van de Renewi Tour gewonnen, zijn eerste overwinning in de WorldTour. Segaert neemt ook de leiderstrui over van Jonathan Milan.

De 2e rit van de Renewi Tour in een notendop winnaar van de dag Wie anders dan Alec Segaert? De jonge Belg gaf op het BK van 2023 al zijn visitekaartje af door zowel tweede te worden in de tijd- én de wegrit. Ook dit jaar werd het tijdritzilver na Wellens. Nu was het dus eindelijk wel prijs en pakt de kopman van Lotto-Dstny zijn eerste zege in de WorldTour. Straffe prestatie in dit sterke deelnemersveld. pechvogel van de dag Filippo Ganna was vooraf de te kloppen man, maar kon die stelling uiteindelijk niet bewijzen. De Italiaan verscheen oververmoeid niet meer aan de start, de tijdritkampioen heeft extra rust nodig. morgen De Renewi Tour trekt vanuit Limburg naar West-Vlaanderen: Blankenberge fungeert als startdecor van de derde rit in lijn. De meet ligt na 185 kilometer in Ardooie, waar opnieuw de sprinters aan zet zijn.

Consternatie voor de start in Tessenderlo.



Topfavoriet Filippo Ganna haalde net voor de start van de tijdrit zelf de stekker uit zijn Renewi Tour door verschijnselen van oververmoeidheid.



De Italiaanse tijdritkampioen gaf zo een onverwachte kans aan de andere aerodynamische mannen: wie had de krachtigste motor voor een rondje van 15,4 kilometer?



Vroege starter Stefan Bissegger was de eerste die een knaltijd neerzette.



De hardrijder van EF Education-Easy Post maakte het zich dan maar gemakkelijk in de hot seat, niemand kwam aanvankelijk in de buurt van de Zwitser.



Ook Tobias Foss niet. De Noorse ex-wereldkampioen flirtte met honderdsten van een seconde met de tijd van Bisseger, maar meer ook niet.

Bissegger zat lang in de hot seat, maar werd toch nog geklopt.

Supersonische Segaert

Tot Alec Segaert aan de beurt was.



Als een raket schoot de mede-kopman van Lotto - Dstny uit de startblokken. Na het eerste tussenpunt had hij meteen een voorsprong van 6 seconden te pakken op Bissegger, aan de meet werden er dat 10.



Meteen volgde er een gebalde vuist, toen wist de jonge Belg al dat het zomaar bingo kon zijn.



Magnus Sheffield en Tim Wellens waren de laatste grote concurrenten van Segaert, maar ook zij beten hun tanden stuk op zijn toptijd.



Sheffield wurmde zich uiteindelijk nog als tweede tussen Segaert en Bissegger op 7 seconden, regerend Belgisch kampioen tijdrijden Wellens eindigde met 16 seconden in het krijt als 5e.



Toen Jonathan Milan, die zich trouwens kranig weerde, als laatste renner over de meet kwam, mocht de champagne knallen. Segaert pakt zijn eerste zege ooit in de WorldTour en neemt meteen ook de leiderstrui over.



Twee vliegen in één klap, deze jonge knaap heeft nog héél veel in zijn mars.

Gestroomlijnd en hypergefocust snelde Segaert naar de zege.

Alec Segaert: "Dit is ééntje om in te kaderen"

Alec Segaert: "Dit is ongelooflijk. Ik zat meteen goed in mijn ritme, alles verliep volgens plan. Bewust wilde ik ook geen tussentijden horen, zodat ik op mezelf kan focussen. Deze morgen had ik dit niet durven dromen, zeker als je ziet wie hier allemaal aan de start staat. De top 10 liegt er niet om, dit is ééntje om in te kaderen."



"De leiderstrui is een bonus, maar ik zal hem verdedigen. Zondag wordt niet gemakkelijk, maar de Renewi Tour is nu al geslaagd voor mij. Ik kijk ook al uit naar het EK, vandaag was een heel goeie test."

Uitslag Rit 2 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Alec Segaert 16:59 Lotto - Dstny LTD 2 Magnus Sheffield +7 INEOS Grenadiers IGD 3 Stefan Bissegger +10 EF Education - EasyPost EFE 4 Tobias Foss +11 INEOS Grenadiers IGD 5 Tim Wellens +16 UAE Team Emirates UAD 6 Ben Turner +22 INEOS Grenadiers IGD 7 Christophe Laporte +23 Team Visma - Lease a Bike TVL 8 Filip Maciejuk +26 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 9 Max Schachmann +27 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Alberto Bettiol +28 Astana - Qazaqstan Team AST meer tonen naam resultaat ploeg 1 Alec Segaert 3:58:00 Lotto - Dstny LTD 2 Magnus Sheffield +7 INEOS Grenadiers IGD 3 Tobias Foss +12 INEOS Grenadiers IGD 4 Tim Wellens +16 UAE Team Emirates UAD 5 Ben Turner +22 INEOS Grenadiers IGD 6 Christophe Laporte +24 Team Visma - Lease a Bike TVL 7 Max Schachmann +28 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 8 Alberto Bettiol +28 Astana - Qazaqstan Team AST 9 Rémi Cavagna +30 Movistar Team MOV 10 Per Strand Hagenes +32 Team Visma - Lease a Bike TVL