Is Edoardo Affini dan toch de befaamde bierdrinker op het EK? "Misschien moet ik dat zelfs meer doen"

À charge of à decharge? De bewijslast tegen Edoardo Affini als de bewuste bierdrinker stapelt zich stilletjes op. De dubbele goudenmedaillewinnaar op het EK vertelde vandaag na de mixed relay zelf dat hij na de Vuelta toch "een kleine party" heeft gehad. Een knipoog naar de voorafgaande uitspraak van Victor Campenaerts.

Het mysterie blijft.



Voor de individuele tijdritten op het EK vertelde Victor Campenaerts dat een van zijn Italiaanse concurrenten met "een kras op de carrosserie" zou rijden.

De reden: "hij is in de pinten gevlogen."

Gisteren confronteerde een goedlachse winnaar Edoardo Affini onze landgenoot met zijn uitspraak, maar Campenaerts vertelde toen dat het niet over hem ging.



En zo leek Mattia Cattaneo als enige verdachte over.



Maar vandaag na zijn tweede gouden medaille, deze keer in de mixed relay, gaf Affini nog wat meer uitleg. En wat bleek, hij zou toch zomaar de befaamde bierdrinker kunnen zijn.