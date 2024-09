Europees kampioen Affini laat Campenaerts sprakeloos achter met subtiel prikje: "Was een lekker biertje, hé"

Zelden zagen we Victor Campenaerts zo sprakeloos. Onze landgenoot had in aanloop naar het EK tijdrijden van vandaag bij ons aangekondigd dat "één van zijn Italiaanse concurrenten na de Vuelta in de pinten was gevlogen". Italiaan Edoardo Affini greep vandaag de macht en ging verhaal halen. "Ik heb je interview op Sporza gelezen", grapte hij richting Campenaerts.