Verplicht met een helm tussen de palen: Racing Genk beschermt voortaan zijn jeugdkeepers

Vorig seizoen speelde Maarten Vandevoordt nog met een helm tegen Anderlecht na een botsing, een incident dat "helaas geen uitzondering is in het hedendaagse voetbal", zo schrijft KRC Genk .

Door onze doelmannen op jonge leeftijd de helm eigen te maken, hopen we hen voor het leven te overtuigen van de enorme meerwaarde. We hopen dat ze op latere leeftijd vervolgens zelf heel bewust de keuze maken vóór de helm.

"Wij streven in onze keepersopleiding naar een aanvallende speelstijl. Daarbij leiden we onze doelmannen op om bijvoorbeeld tussen te komen op hoge ballen en in de voeten te duiken van tegenspelers in een 1-op-1-situatie", duidt Koen Witters, Manager goalkeepers op de KRC Genk Talent Academy.

"Daarbij komen ontegensprekelijk risico’s kijken. Die volledig wegnemen, is een illusie. Maar door het dragen van de helm, kunnen we het risico op een hersenschudding wel met 50% verminderen wanneer er toch een botsing plaatsvindt. Op die manier kunnen we zowel zware blessures als kleine ongemakken voorkomen."

Welke stappen zet Genk dan concreet? "Doelmannen tot en met de U16 worden voortaan verplicht om met een helm te trainen. Ook op wedstrijden moeten ze met een helm tussen de palen staan."

"Op latere leeftijd, wanneer ze hun eerste contract tekenen en bij Jong Genk of de eerste ploeg terecht komen, laat KRC Genk de keuze vrij."

