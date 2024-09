Kopecky blaast ook Ruben en Ine weg: "Ze is een complete ronderenster aan het worden"

Is er eigenlijk iets wat Lotte Kopecky niet kan op twee wielen? Haar nieuwe focus op het tijdrijden levert haar meteen een Europese titel op. Is dit een nieuwe stap richting eindwinst in een grote ronde? "Ze is een alleskunner."

"Als ik in rittenkoersen wil meedoen voor de knikkers, dan moet mijn tijdrit op punt staan", zei Lotte Kopecky gisteren nog. Ze noemde het nog "een beetje ontdekken", maar veel geheimen heeft de discipline tegen de klok niet meer.

In Hasselt kroonde ze zich meteen tot Europees kampioene. "Het was op voorhand moeilijk in te schatten", zei commentator Ruben Van Gucht.

"Haar vorm in de Ronde van Romandië was veelzeggend, maar je wilde het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten was."

"Maar Kopecky nam aan ieder tussenpunt meer en meer tijd. 3"54 aan het eerste, 15"05 aan het tweede en 43"60 aan de streep.

"Zo is ze toch steeds meer een alleskunner aan het worden. Nog meer dan ervoor. Vorig jaar won ze in de Simac Ladies Tour haar eerste tijdrit, nu is ze Europees kampioen."