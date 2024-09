Bondscoach Ludwig Willems heeft met Kopecky nu ook een tijdritkampioene: "Ze had nieuwe uitdagingen nodig"

Heeft Lotte Kopecky een zoveelste specialiteit ontdekt? Na amper een jaar focussen op het tijdrijden, is ze nu al de beste van Europa. Straks kan ze zich op het WK ook tussen de besten ter wereld nestelen. "De concurrentie is daar iets groter, maar anderzijds: als je hier het tijdsverschil ziet ...", droomt bondscoach Ludwig Willems al luidop.

Sprinten kon ze al, het klassieke werk had geen geheimen meer voor Lotte Kopecky en bergop doet ze mee met de besten. Vandaag ontpopte onze landgenote zich nu ook nog eens tot tijdritkampioene.

Straf, want Kopecky legt zich nog maar een jaar écht toe op het werk tegen de klok. En daar was volgens haar bondscoach een duidelijke reden voor.

"Ik denk dat Lotte momenteel bezig is met het zoeken naar nieuwe uitdagingen. Dat heeft ze ook nodig. En daar is het tijdrijden één van", zegt Willems.

Met winst op het EK zal het vertrouwen in haar tijdritcapaciteiten ongetwijfeld ferm gegroeid zijn. Maar Kopecky had al sinds deze zomer door dat er veel mogelijkheden liggen in die tak van het wielrennen.

"Ik denk dat Lotte op de Spelen in Parijs gevoeld heeft tot wat ze ook in staat is in het tijdrijden", meent Willems. "Ze heeft zich daar ook super geamuseerd, hoe gek het ook klinkt (Kopecky kwam er ten val, red)."

"En ze heeft gevoeld dat de energie die ze in het tijdrijden steekt, ook loont. Ze heeft nog maar eens een extra stap gezet ten opzichte van vorig jaar."