Lotte Kopecky blijft zichzelf verbazen: "Ik voelde zelfs dat ik nog wat over had"

Ze kwam, ze zag en ze blies iedereen omver. Lotte Kopecky heeft zich met een ruime overschot van 43 seconden tot Europees kampioene tijdrijden gekroond. En daar zag ze onderweg niet eens té hard voor af. "Op een of andere manier was het een heel fijne tijdrit", lachte ze achteraf.

Lotte Kopecky heeft haar kleerkast nog maar eens bijgevuld. Net nu ze haar regenboogtrui moet afstaan, heeft ze al een nieuw exemplaar beet: de Europese sterrentrui in het tijdrijden.

"Een eerste Europese titel en dan nog in eigen land", glunderde ze achteraf. "Het was nochtans nog wel wat leren hoe ik een tijdrit van 30 kilometer best kon indelen." Maar dat kunstje had ze overduidelijk onder de knie.

Het toont nog maar eens hoe groot de stappen zijn die Kopecky blijft zetten. "Niet veel mensen zullen dit een tijd geleden gedacht hebben, maar ik ben enorm blij met de weg die ik heb afgelegd en de sprongen die ik blijf maken."

"Ik hoop dat ik die lijn kan blijven doortrekken. Ik ben er zelf soms nog verbaasd over."

Al hoeft dat eigenlijk niet, want overal waar Kopecky tegenwoordig start, hoort ze bij de topfavorieten. Nu dus ook in het tijdrijden. "Deze titel is voor mij ook de bevestiging dat ik de juiste keuze gemaakt heb door hier de tijdrit te rijden en te passen voor de wegrit", vond ze zelf.