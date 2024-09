"Affini wint?" - Campenaerts is verrast door EK-uitslag: "Goed dat hij nu zonder volle wielen reed"

Niet Stefan Küng, wel Edoardo Affini heeft de Europese tijdrittitel weggekaapt in Hasselt. Ook Victor Campenaerts, die 6e werd, had de uitslag niet meteen verwacht. "Ah, Affini wint?"

Op elk EK tijdrijden waar hij aan de start had gestaan, eindigde Victor Campenaerts op het podium. Maar aan die reeks kwam een einde in Hasselt. De Belg moest vrede nemen met plek 6.

"Ik voelde me wel goed in de tijdrit", zei hij. "Een van de eerste bochten miste ik wel bijna, maar gelukkig kon ik zoals een F1-rijder op de kerbstones rijden."

"Eindig ik 36 seconden van het podium? Dat is veel. Het is niet dat ik dat ergens kon goedmaken. Ik vond dat ik rap reed en ik heb mijn best gedaan."

Op het einde moest Campenaerts nog opletten dat Stefan Küng hem niet inhaalde. "Gelukkig waarschuwde de bondscoach me, want ik was alleen met mijn eigen tijdrit bezig."