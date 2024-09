Waarom Victor Campenaerts mag azen op zijn 3e Europese tijdrittitel: "Een van mijn concurrenten is in de pinten gevlogen!"

"'s Avonds heb ik me geëxcuseerd voor het diner en de pinten. De ploeg begreep dat. Het EK volgt heel snel op de Vuelta, ik kon moeilijk met een kater de tijdrit ingaan."

Campenaerts komt uit de Vuelta, waar hij zondag 7e werd in de afsluitende tijdrit.

Ook morgen/woensdag in Hasselt?

Zilver, goud, goud en brons. Telkens Victor Campenaerts het Europees kampioenschap tijdrijden rijdt, staat hij in de top 3.

Wie? "Dat zeg ik niet, maar jammer genoeg is het geen Zwitser", knipoogt hij.

"En ik heb gehoord dat een van de drie wel in de pinten is gevlogen. Er koerst er dus eentje met een kras op de carrosserie", lacht Campenaerts.

Campenaerts ziet een Zwitser en twee Italianen als zijn grootste tegenstanders in Limburg.

"Küng is favoriet"

Het EK vindt in eigen land plaats. Tussen de velodroom in Zolder en de finish in Hasselt moeten de deelnemers 31 km overbruggen.





"We krijgen een snel parcours voorgeschoteld", weet Campenaerts. "Het ligt me, voor Küng is het ideaal. Kilo's zijn hier weinig van belang, wattages wel. En Küng kan als geen ander wattages trappen. Fenomenaal."

Ook op het WK rijdt Campenaerts de rit tegen de klok. "Toen de bondscoach me daarover sprak, ben ik me weer gaan concentreren op het tijdrijden, maar met Remco Evenepoel aan de start, zie ik weinig mogelijkheden voor mij."



"En Ganna komt hier ook niet aan de start. Hij spaart zich niet zomaar."