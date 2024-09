VIDEO: Beelden van NFL-ster die door politie uit auto wordt gesleurd, zorgen voor opschudding in de VS

di 10 september 2024 07:34

Miami Dolphins-speler Tyreek Hill, een van de grote namen in de NFL, is zondag door de politie aan de kant gezet en vervolgens hardhandig aangepakt. De politie van Miami heeft de beelden van het incident nu zelf vrijgegeven. Het voorval zorgt voor veel beroering in de VS. "Ik voel me vernederd", reageert de NFL-speler.

De Amerikaanse politie heeft op zijn zachtst gezegd geen al te beste reputatie wanneer het aankomt op de behandeling van Afro-Amerikanen. Tyreek Hill mocht zondag ondervinden dat zelfs een superster uit de NFL bijzonder op zijn tellen moet passen bij een confrontatie met de politie. De speler van Miami was in zijn sportwagen onderweg naar een wedstrijd toen hij door enkele motoren van de politie aan de kant gezet werd, omdat hij de maximumsnelheid overschreden had en zijn gordel niet droeg. Hill deed zijn raampje omlaag en aanvaardde zijn lot. "Geef me maar mijn boete, zodat ik kan gaan. Anders kom ik te laat. Doe maar wat jullie moeten doen", sprak hij tegen de agent in kwestie. Maar nadat de NFL-speler zijn raam terug omhoog deed, tegen de orders van de politie in, liep de situatie snel uit de hand. Hill werd uit zijn wagen gesleurd, hardhandig op de grond gesmakt en met zijn armen op zijn rug geboeid aan de kant gezet.

Ik deed mijn raampje weer omhoog omdat mensen me anders zouden herkennen en foto's maken. Tyreek Hill

Enkele ploegmaats van Hill die op de plek passeerden, stopten om te vragen wat er aan de hand was, maar werden prompt wandelen gestuurd door de politie, mét een dreigement voor een boete wegens het blokkeren van het verkeer. Een van hen werd ook kort in de boeien geslagen.

Na een poosje mocht Hill alsnog beschikken. De NFL-speler kwam nog op tijd voor zijn wedstrijd, maar kreeg wel een boete voor roekeloos rijgedrag en het niet dragen van zijn gordel.

"Ik voel me vernederd", reageerde de 30-jarige Amerikaan op het voorval. Hill legde aan CNN ook uit waarom hij zijn raampje, tegen het politiebevel in, weer omhoog deed. "Anders zouden mensen me herkennen en foto's maken. Ik wilde geen ophef. Ik wilde m'n boete aanvaarden en mijn weg vervolgen."

We roepen de politie op om snel en streng op te treden tegen dit verwerpelijke gedrag. Miami Dolphins