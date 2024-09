Kopecky klaar voor pittige weken met EK tijdrijden, WK op weg en WK gravel: "Momenteel ziet het er goed uit"

di 10 september 2024 20:55

Uitbollen? Met nog 4 titels in haar vizier kan Lotte Kopecky daar in een pittig slot van haar seizoen nog niet aan denken. De ambitie spat er nog vanaf bij de wereldkampioene. "Ik maak zeker kans om mijn titel te verlengen."

Met het EK tijdrijden schiet Lotte Kopecky morgen een loodzware maand op gang, waarin ze maar liefst op 4 titels mikt. Is het bij de eerste kans al prijs in Hasselt? "Ik heb er op zich wel zin in", vertelt ze. "Het is nog een vrij lange tijdrit van 31 kilometer met een mooi parcours. Ik ben benieuwd wat mogelijk is." "Het tijdrijden is een discipline waarin ik mezelf een beetje aan het ontdekken ben. Waar ik wil weten waar ik kan uitkomen." "Ook naar de toekomst denk ik dat dat belangrijk kan worden. Het is een discipline waar je een stuk sterker van wordt. En als ik in rittenkoersen wil meedoen voor de knikkers, dan moet mijn tijdrit op punt staan."



Hoe hoog Kopecky zelf mikt op het EK van woensdag? "Dat zal allemaal afhangen van de vorm van de dag. Ik heb gewoon een hele goeie dag nodig. Vorig jaar na het EK in Emmen dacht ik: 'Dit doe ik nooit meer'." "Maar op de Spelen had ik een enorm goed gevoel, en vond ik het zelfs leuk, ondanks mijn valpartij. Ik hoop dat ik morgen met een goed gevoel kan rondrijden. Mijn vooropgestelde tempoplan kan aanhouden, en misschien nog iets meer dan dat." "En dan hangt het af van wat de concurrentie doet. Ik kan er niet veel over voorspellen, maar denk wel dat er een mooie uitslag in kan zitten." De Nederlandse vrouwen Ellen van Dijk en Riejanne Markus zijn volgens Kopecky haar belangrijkste concurrenten. "En dan denk ik vooral aan Ellen: zij krijgt hier een parcours op haar maat. Ze is haar vorm aan het vinden, dus het kan een mooie strijd worden." De 37-jarige Van Dijk is een viervoudig Europees kampioene tijdrijden, en telt ook drie wereldtitels tegen de klok.

"Niet alleen ik in Belgische vrouwenwielrennen"

Na haar eindzege in de Ronde van Romandië zit het met het vertrouwen van Kopecky alvast goed. "Op dit moment ziet het er goed uit", beaamt ze. "Romandië is beter meegevallen dan gedacht, dus dat is zeker positief." Dat hoopt ze later deze maand te tonen op het WK, waar ze haar titel verdedigt. Het EK op de weg laat ze links liggen. "Ik las liever een week doorgedreven training in", verklaart ze. "Ik hoop er deze week nog een schepje bovenop te doen en dan klaar te zijn voor het WK."

Kopecky krijgt alvast steun van Belgen die zich de afgelopen weken ook hebben getoond, zoals Justine Ghekiere die de bollentrui pakte in de Tour. "Dat toont nog maar eens dat er meer is dan ik in het Belgische vrouwenwielrennen."

"België heeft een paar steengoede rensters die op dit moment niet zoveel in de media komen. We zullen net als in Glasgow over sterke pionnen beschikken, waardoor we tactisch opties hebben."

"De echte klimmers zullen moeten proberen om me eraf te rijden. Met de goede vorm die ik nu heb, maak ik zeker kans om mijn wereldtitel te verlengen.

Ook nog WK gravel