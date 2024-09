Remco Evenepoel "moet nu gewoon verbeteren" en wuift geruchten weg: "Ik weet er niets van"

Remco Evenepoel heeft zijn eerste opdracht na de Spelen en laatste test voor het WK afgewerkt. Na de Tour of Britain blikte hij terug op zijn weekje in Groot-Brittannië. "Ik moet nu gewoon verbeteren", vertelde de olympische kampioen, die geruchten over zijn toekomst afwimpelde.

Remco Evenepoel maakte na de slotrit aan de ploegbus, waar het weer begon te regenen, nog snel even tijd voor de Belgische pers. Hoe is zijn week verlopen?

Evenepoel oogde wat vermoeid ("Niets om jullie zorgen over te maken") en wilde niet in percentages uitdrukken hoeveel progressie hij nog moet boeken.

"Ik heb geen idee waar dat over zou gaan. Zelf heb ik niets zien passeren. Dat ik volgend jaar normaal gezien nog voor hetzelfde team rijd? Dat is een ja, hé."

We moesten zeker niet meer verwachten dan dit. Vertrekken met een beter gevoel dan we naar hier gekomen waren, dat was het doel. En daar zijn we in geslaagd.

“Het is een goede week geweest voor Remco”, zo vulde ploegleider Klaas Lodewyck aan. “We wisten met welke ambitie we naar hier afgezakt waren."

"Het is niet omdat hij niet meedoet voor het klassement dat hij niet meer kon. Hij is elke dag van grote waarde geweest voor de ploeg. Hier kreeg hij de prikkels die hij nodig had om te verbeteren.”

Evenepoel werkt nu toe naar de WK-tijdrit (22 september) en de wegrit in Zürich (29 september). “Ik denk dat hij nu enkele dagen zal rusten en dan zal hij met Koen (Pelgrim, zijn trainer) kijken wat er nog moet gebeuren."

"Het zal vooral werken zijn en gezond blijven. Wat er nog nodig is in percentages? Remco weet zelf wel wat er nodig is.”