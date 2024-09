"Wat een onrecht!": Diskwalificatie van Spaanse, die vallende gids hielp, veroorzaakt golf van ongeloof

Kon de jury dan écht geen begrip tonen? Een Spaanse atlete is haar bronzen medaille kwijt, omdat ze zondag tijdens de slotmeters van de paralympische marathon haar vallende gids recht probeerde te houden. Ze liet daarvoor even de koord los die de atleet en de gids samen moeten vasthouden. Op sociale media regent het verontwaardigde reacties na haar diskwalificatie.

Maar de jury had het wel in het snotje en toonde absoluut geen genade. Congost kreeg na de finish te horen dat ze geen bronzen medaille zou krijgen. Ze werd gediskwalificeerd.

Congost greep in en probeerde meteen om haar vallende gids recht te houden. Daarvoor liet ze heel even het koordje los dat loper en gids verbindt. Bijna niemand had er oog voor, de mooie geste van de Spaanse eiste alle aandacht op.

Elena Congost, een atlete met een visuele beperking, stond samen met haar gids op het punt om brons te grijpen. Haar eerste medaille sinds 2016 in Rio. Ze had na 42 kilometer een duidelijke voorsprong van meer dan 3 minuten uitgebouwd op de nummer 4 in de race.

Ze hebben me niet gediskwalificeerd omdat ik valsspeelde, wel omdat ik een mens was.

Uiteraard stortte de wereld van Congost helemaal in na die pijnlijke woorden. "Ik ben er kapot van, want ik had die medaille beet", klonk ze ontroostbaar achteraf.

Ze vond de beslissing ook "oneerlijk" en "surreëel". "Ze zeggen mij alleen dat ik het touw een seconde losliet en omdat ik dat deed, was er geen weg terug."

"Ik begrijp niet hoe iemand zo kan redeneren en dat die persoon de situatie totaal niet begrijpt. Ze hebben me niet gediskwalificeerd omdat ik valsspeelde, wel omdat ik een mens was."

"Het was een instinct. Het is toch normaal dat je iemand probeert op te vangen als die persoon valt? Ik was zo trots op wat ik had verwezenlijkt", snikte ze nog.

Maar de jury bleef bij de lettertjes in het reglement. Een wrede beslissing die nog lang zal nazinderen bij de Spaanse.