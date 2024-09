Stef Wijnants ziet nog pijnpunten bij Rode Duivels: "Tegen een topploeg durf ik mijn twijfels te uiten"

"Die 1-0 viel al na 17 minuten, dus zo goed was het zeker niet. Het was veel te traag tegen een laag blok, want de Israëliërs zakten diep in. Het was slordig in de passing, alleen de twee flanken met Doku en Lukebakio konden wat brengen."

"Over de eerste helft kan niemand tevreden zijn", zegt Wijnants. "De bondscoach zei eerst op de persconferentie nog dat hij tevreden was, maar toen hij wat tegengas kreeg, gaf hij toch aan dat het na de 1-0 zeker niet zo geweldig was."

"Maar het was een gemakkelijke zege tegen het nummer 78 van de FIFA-ranking. Tegen dat soort ploegen zullen we het voorlopig niet moeilijk hebben."

"Het is ook niet zo dat ze de hele tweede helft goed gespeeld hebben, want na 20 minuten ging het tempo toch ook weer naar beneden."

"Maar goed, Johan Boskamp zou zeggen: "Voor de spits moet de bal altijd in het mandje." En dat lukt niet voor Openda. Daar was Tedesco wel te positief over, vond ik."

"Tedesco gaf er een hele uitleg over. Veel woorden over wat Openda allemaal goed had gedaan. Het was een bijna wetenschappelijke uitleg over zijn looplijnen, al speelde hij computergestuurd op de Playstation."

"Batshuayi heeft de bondscoach niet opgeroepen. En Openda is een doelpuntenmachine in de Bundesliga, maar bij de Rode Duivels zit hij nog maar aan 2 goals in 21 wedstrijden. Hij leed te veel balverlies en was ook weinig aan de bal."

"Dan sprak de bondscoach achteraf ook nog over Loïs Openda : onze positie op de nummer 9 blijft toch een moeilijke zaak. Als Romelu Lukaku er niet is - ook al vinden mensen dat hij gebreken heeft - is er voorlopig toch geen alternatief."

Welke indruk maakte bondscoach Domenico Tedesco ? "Over de eerste helft probeerde hij heel positief te zijn, maar dat lukte niet", aldus Wijnants. "In de tweede helft had hij wel gelijk. Daar was wel energie, intensiteit, vastberadenheid."

Al even geen Toby Alderweireld meer en nu ook geen Jan Vertonghen meer. Het hart van de Belgische defensie onderging een make-over. Hoe draait dat?

"Je moet zeggen hoe het is. Jan Vertonghen is weg en hij bracht rust en ervaring", aldus Wijnants. "Met Wout Faes en Arthur Theate zullen we in dit soort wedstrijden niet in de problemen komen, maar tegen topploegen durf ik toch mijn twijfels te uiten of dat voldoende zal zijn."

En maandag wacht al een topploeg met Frankrijk. "In Frankrijk zullen we alvast niet tegen zo'n laag blok moeten spelen. De vraag is dan of we de pressing zo hoog willen en kunnen doen."

"Tedesco had in zijn "mea culpa" vorige week al gezegd dat we niet meer zo zouden inzakken en geen angsthazenvoetbal zouden spelen zoals op het EK. Of hij dat gaat durven tegen Frankrijk, dat wordt interessant."