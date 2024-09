"Alsof hij al 20 keer voor ons speelde": Tedesco looft debutant Duranville en geeft rugdekking aan ongelukkige Openda

Een zucht van opluchting bij Domenico Tedesco. De bondscoach van België zag zijn ploeg vanavond definitief de donkere EK-bladzijde omslaan. Zeker in de tweede helft tegen Israël zag hij opnieuw "positieve signalen" om de toekomst op te bouwen. En daar was een flitsende debutant een van. "Ik ben heel blij dat hij zijn eerste minuten voor ons heeft gemaakt", glunderde Tedesco.

"Gelukkig waren we na de pauze weer scherper, toonden wel lef met verticaal voetbal en hoge druk, om zo toch weer heel wat kansen bij elkaar te voetballen. Dat is toch een positief teken."

Na het misgelopen EK kon Domenico Tedesco de draad opnieuw oppikken met een relatief gemakkelijke overwinning in het Nations League-duel tegen Israël, zeker de tweede helft stemde de bondscoach gelukkig. "We begonnen goed en scoorden meteen, maar na het tegendoelpunt raakten we ons zelfvertrouwen toch wat kwijt", analyseerde hij op de persconferentie.

Zelf zal hij het misschien niet snel toegeven, maar er viel vandaag toch een last van zijn schouders.

Ook de voorbije dagen in het trainingskamp liet de dribbelvaardige vleugelaanvaller zich al opmerken. "Hij paste zich echt zeer snel aan aan onze manier van werken", klonk het tevreden.

"Hij was inderdaad goed en toonde veel lef aan de bal", knikte ook Tedesco instemmend. "Hij speelde echt alsof hij al 20 keer met ons had meegedaan. Ik ben dan ook zeer blij dat hij vandaag zijn eerste minuten heeft gemaakt voor ons."

Tijdens die renaissance in de tweede helft viel ook een zeer explosieve invalbeurt van debutant Julien Duranville op.

Tedesco was enorm bedrijvig langs de lijn.

Voor zijn andere snelheidsduivel Lois Openda eindigde de partij niet in een happy end.



In de wedstrijd waar hij voor het eerst de uitgesproken nummer 9 van de nationale ploeg was, kreeg hij - na een zeer bedrijvig uur - ook dé kans om eindelijk zijn rekening onder Tedesco te openen. Maar hij mikte zijn strafschop ongelukkig op de doelman en bleef zo (opnieuw) met lege handen achter.

"Dat was spijtig voor hem. Hij had dit echt verdiend", vertelde ook Tedesco - die Openda met een dikke knuffel onthaalde na zijn wissel.

"Maar goed, wij beoordelen hem niet enkel op zijn doelpunten. Dat doen we ook niet bij Lukaku, trouwens. Openda speelde een goede wedstrijd en maakte het verschil met zijn loopacties in de diepte en zijn constante druk. Hij was steeds de eerste die begon te "pressen" op de verdediging van Israël."

Tegen Frankrijk maandag krijgt hij alvast een nieuwe kans van zijn coach. "Ach, we moeten hem gewoon minuten en vertrouwen blijven geven. Bij Leipzig scoort hij elke week ... Geloof me: dat volgt ook bij de nationale ploeg", sloot hij positief af.