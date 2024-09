Walk of shame in Zürich: verliezer Karsten Warholm verschijnt in Zweeds pak van Mondo Duplantis

Karsten Warholm heeft woord gehouden. Na zijn nederlaag gisteren in de sprint verscheen hij in het Zweedse pak van zijn tegenstander en winnaar Mondo Duplantis. Om er snel de Noorse vlag over te draperen. Hieronder ook het resultaat van de belgen op de Diamond League-meeting in Zürich.

Een gooi naar zijn wereldrecord (6,26 meter) kwam er niet in Zürich. Volgende week in Brussel?

Armand Duplantis kwam wel nog een keer in actie op de voorlaatste manche van de Diamond League. 5,82 meter volstond voor "Mondo" om de Amerikaan Sam Kendricks af te houden in natte omstandigheden.

Er was ook Belgisch briljant in Zürich: man-in-vorm Isaac Kimeli heeft een knap persoonlijk record neergezet op de 3.000 meter. Kimeli klokte 7'41"30, duidelijk beter dan zijn vorige toptijd (7'44"17). Het leverde hem de derde plaats op. De Keniaan Jacob Krop zegevierde in 7'34"80.

Verder kwamen nog heel wat andere Belgen in actie. Rani Rosius, die een persoonlijk record en seizoensbeste heeft van 11"10, eindigde op de 100 meter als tweede in haar finalereeks in 11"29. Delphine Nkansa (PR en seizoensbeste van 11"20) werd vierde in dezelfde reeks (11.40).

Jochem Vermeulen moest op de 1.500 meter genoegen nemen met de negende plaats in 3'33"07, even onder zijn persoonlijke record (3'31"74). De Amerikaan Yared Nuguse (3'29"21) won voor de Noor Jakob Ingebrigtsen (3'29"52).

De Belgische aflossingsploeg op de 4x100 meter bij de vrouwen liep tot slot naar de derde plaats in 43"52. Rani Vincke, Rani Rosius, Elise Mehuys en Delphine Nkansa kwamen voor de Belgian Rockets in actie. Zwitserland (42"55) won voor Nederland (43"46).

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september volgt, met de Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion, de laatste Diamond League-manche van het seizoen.