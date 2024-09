Tine Magnus "verbaasd en verdrietig" na positieve dopingtest bij merrie Dia: "We gaan op zoek naar oorzaak"

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het nieuws dat bij haar tienjarige merrie Dia van het Lichterveld Z een positieve dopingtest afgenomen werd tijden de Spelen in Parijs kwam voor Tine Magnus

als een donderslag bij heldere hemel.

"Met de grootste verbazing en verdriet heb ik kennis genomen van een positief dopingresultaat bij mijn paard", postte de 32-jarige eventingamazone donderdag op Instagram.



Het nationale eventingteam is zijn 4e plaats op de Olympische Spelen kwijtgespeeld. Het bloedstaal bracht sporen aan het licht van een kalmerend middel, dat op de lijst van verboden middelen staat. Magnus vormde in Parijs een team met Karin Donckers en Laura de Liedekerke.

"Samen met de Belgische Ruitersportfederatie en mijn team gaan we op zoek naar de oorzaak van dit ook voor mij verrassende resultaa", schreef ze verder op Instagram.

"Ik verzeker jullie dat ik of iemand van mijn team nooit enige vorm van doping gebruikt hebben. Ik ben een sportvrouw die eerlijkheid hoog in het vaandel draagt en zal er alles aan doen om dat te bewijzen."

Ook de Belgische Ruitersportfederatie zegt erg "erg verrast" te zijn.

"Hoewel alle paarden op voorhand getest werden, er alles aan gedaan werd om precies dit te vermijden, staan we nu jammer genoeg voor deze situatie, die een impact op het hele team. We zoeken opheldering en analyseren de feiten. We willen alle details kennen en vissen samen met Tine uit wat er precies gebeurd kan zijn."