Dokter: "Dit is een enorme klap voor Wout van Aert, mentaal heeft hij het ontzettend moeilijk"

do 5 september 2024 15:54

Net nu Wout van Aert de hoogvorm weer te pakken had, ligt hij opnieuw in de lappenmand. Een stevige domper voor de toprenner. "Het EK dicht bij huis had hij laten varen, op het WK wielrennen en het WK gravel in eigen land had hij nog wel gehoopt", doet zijn huisarts het verhaal.

Een knal tegen een rots heeft een einde gemaakt aan het wielerseizoen van Wout van Aert. Hij greep niet alleen naast de punten- en de bergtrui in de Ronde van Spanje, ook zijn andere doelen dit najaar moet hij schrappen. "Mentaal heeft Wout het ontzettend moeilijk", weet zijn huisarts Peter T'Seyen. "Momenteel wil hij geen bezoek, enkel van zijn vrouw en zijn jongens." Van Aert zal de komende weken niet om Europese of wereldtitels kunnen strijden. "Het EK dicht bij huis had hij laten varen, op het WK wielrennen en het WK gravel in eigen land hoopte hij nog wel. Zeker na zijn zwaar voorjaar en met de vorm die hij had." "Hij voelde zich weer renner, voor mij zat hij bijna op het niveau van de Tour in 2022 (toen hij het puntenklassement won, red)", stelt dokter T'Seyen.

"Geen enkel risico met het oog op de toekomst"

Wout van Aert liep schade op aan zijn rechterknie. "Hij was blij dat hij niks gebroken had", weet zijn huisarts. "Maar dokter Steven Claes heeft kunnen vaststellen dat het om een diepe wonde gaat. Zo diep dat Wout nog in het ziekenhuis verblijft om een infectie te vermijden." De schade aan zijn knie is aanzienlijk. "Het gaan niet om een oppervlakkige wonde", legt dokter T'Seyen uit, "de wonde gaat bijna tot in het gewricht en is sterk vervuild. De kans op een infectie is te groot."

"Daarom is antibiotica momenteel zinvol en noodzakelijk. Op korte termijn zal hij enkele weken niet kunnen trainen, laat staan dat hij wedstrijden rijdt. Hij mag geen enkel risico nemen met het oog op de toekomst."

Wout is sterk. Ik ben zeker dat Wout op het allerhoogste niveau terugkomt. Peter T'Seyen

Wout van Aert is al meer dan 10 jaar patiënt bij dokter T'Seyen. "Ik zag snel dat het niet goed was. Wout stapte snel af, wat niet in zijn karakter ligt. Hij moet gevoeld hebben dat het erger was dan een gewone wonde."

"Ze gaan de wonde wellicht moeten spoelen en draineren. Daarom houden de dokters de wonde ook langer open dan gewoonlijk, maar Wout is in goede handen in Herentals", verzekert dokter T'Seyen.

"En hij is sterk. Ik ben zeker dat Wout op het allerhoogste niveau terugkomt, hoe moeilijk hij het nu ook heeft."