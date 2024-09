Amerikaans voetbalicoon Alex Morgan kondigt afscheid aan: "Het was mijn laatste seizoen"

Tweevoudig wereldkampioene Alex Morgan hangt haar voetbalschoenen aan de haak. De 35-jarige Amerikaanse is zwanger van haar tweede kind en maakte het nieuws bekend via sociale media.

Alex Morgan speelt zondag met haar team San Diego Wave haar laatste professionele wedstrijd tegen North Carolina Courage in de National Women's Soccer League.

Ze wordt beschouwd als een van de beste speelsters aller tijden van het Amerikaanse vrouwenelftal en sloot haar internationale carrière af met 123 doelpunten.

"De beslissing is duidelijk voor mij en ik ben zo blij dat ik het jullie eindelijk kan vertellen", aldus Morgan in een emotionele video, waarin ze ook haar tweede zwangerschap aankondigt.

"Het heeft lang geduurd en deze beslissing was niet makkelijk, maar aan het begin van 2024 voelde ik in mijn hart en ziel dat dit het laatste seizoen was dat ik zou voetballen."