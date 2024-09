Remco Evenepoel wenst Wout van Aert een snel herstel toe: "Ik hoop dat hij er toch op het WK kan bij zijn"

De val en de opgave van Wout van Aert in de Vuelta beroert ook in Groot-Brittannië de gemoederen. Gisteren keerde Remco Evenepoel daar in de Tour of Britain terug in koers na zijn olympische titel. Voor de 2e rit in de Tour of Britain sprak Evenepoel zijn steun uit voor Van Aert.



"Het is altijd jammer om iemand te zien wegvallen, zeker omdat hij net zo goed bezig was. We zaten net in de bus toen het gebeurde, het was een heel jammerlijk voorval. Ik wens hem het allerbeste en hopelijk een snel herstel."