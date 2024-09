Ondanks ploegenspelletje met Evenepoel: Alaphilippe laat zich ringeloren door Stephen Williams in Tour of Britain

Van Mechelen: "Het is een ander niveau dan bij de beloften"

Vlad Van Mechelen is een van de 3 Belgen aan de start in de Tour of Britain. Hij is bezig aan zijn 2e koers als stagiair bij Bahrain Victorious. "Het is een ander niveau dan bij de beloften, maar het bevalt me goed. Ik ben blij met de vorm."



Van Mechelen wordt als knecht uitgespeeld in deze ronde. "Ik probeer de ploeg te helpen. Deze 2 ritten moet ik de kopmannen helpen en de laatste 3 ritten zal ik Matevz Govekar ondersteunen voor de sprint."



Wat brengt de rest van het seizoen? "Ik denk dat ik nog kansen ga krijgen en die wil ik grijpen. Ik rijd geen EK, dat is een keuze van de bondscoach waar ik me bij neerleg. Ik heb nu een ander traject en moet ervaring opdoen. Daardoor neem ik een voorsprong ten opzichte van als ik pas volgend seizoen profwedstrijden zou rijden."