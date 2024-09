Remco Evenepoel "heeft nog werk" aan zijn WK-vorm in Groot-Brittannië: "Ik ben even goed ziek geweest"

ma 2 september 2024 17:35

Daags voor zijn terugkeer in koers in de Ronde van Groot-Brittannië stond dubbel olympisch kampioen Remco Evenepoel de pers uitgebreid te woord. Over zijn weken met ontspanning, maar ook met ziekte na de Spelen, zijn planning voor de rest van het seizoen en ook over transfers: hij ging geen onderwerp uit de weg. "De keuze om het EK te laten schieten is de goede richting het WK", vertelde hij.

Een maand na zijn historische olympische dubbel keert Remco Evenepoel in de Ronde van Groot-Brittannië terug in koers. Wat heeft hij allemaal gedaan in de tussentijd? "Niets speciaals, de trainingen gaan goed. Na alle vieringen in België ben ik naar Spanje gegaan, waar ik ziek aankwam. Ik ben even goed ziek geweest. Dat heeft me toch een stapje achteruit doen zetten." "Ik heb dus weinig aan hoge intensiteit kunnen trainen. Daarom is het goed om hier aan de start te staan. Zo kan ik beter in vorm komen voor het WK."

De batterijen zijn goed opgeladen, maar er is nog werk. Het is de perfecte koers om terug in koersritme te keren. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

Zowel op als naast de fiets probeerde Evenpoel de voorbije vier weken wat te genieten, zonder stress. "Het was de max om even weg te zijn van het wielrennen. Ik ben met Oumi naar Griekenland gegaan."

"Het was moeilijk om de structuur en trainingen weer op te pikken. Net daarom wil ik hier aan de start staan. Na een dik half jaar focussen op de Tour en de Spelen - inclusief blessure - deed het deugd om mijn lichaam eens rust te gunnen."

"De batterijen zijn goed opgeladen, maar er is nog werk. Ik bekijk het dag per dag en mocht er een goed resultaat uit de bus vallen, des te beter. Voor mij is dit een koers zonder enige druk. Perfect om terug in koersritme te keren." "Ik wil me vooral op het gevoel concentreren. Het belangrijkste: met een beter gevoel eindigen dan dat ik start."

Zien we Remco Evenepoel ook dit jaar weer in de regenboogtrui pronken?

Ideale koers om terug te keren, ook zonder EK

Voor het eerst dit jaar staat Evenepoel dus zonder druk aan de start van een rittenkoers. "Dat gaat ook wel eens plezant zijn", grijnsde hij. “Ik ben hier niet de enige leider. Zo kan ik eens een lead-out doen voor Paul Magnier, zoals ik ook al voor Fabio Jakobsen heb gedaan. Samen met Julian Alaphilippe zal ik in de zwaardere ritten mijn kans kunnen gaan.” Zowel de timing als het parcours van de Ronde van Groot-Brittannië speelden een rol in zijn keuze voor deze koers als comeback. "Na de Spelen heb ik één week rust gehad en drie weken goed kunnen trainen." "Bovendien zijn de zes korte ritten goed om zonder te veel vermoeidheid uit de koers te komen. Het parcours ligt me ook beter dan andere koersen rond deze tijd, zoals de Renewi Tour.”

De keuze om het EK te laten schieten is de goede richting het WK. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

Na de koersweek in Groot-Brittannië heeft Evenepoel bovendien nog de tijd om terug te keren naar Spanje. Het EK tijdrijden laat hij aan zich voorbijgaan. "Het is heel erg jammer dat ik het EK in eigen land moet laten schieten. Maar het was de goede keuze richting het WK. Zo kan ik daar frisser zijn en nog meer specifiek trainen voor de weg- en tijdrit.”

Namen doorgeven voor potentiële transfers

De transfercarrousel draaide al op volle toeren de voorbije maand. Langs inkomende zijde is de komst van onder meer Maximilian Schachmann bij Soudal-Quick Step al bevestigd. Ook de overstap van Valentin Paret-Peintre is nakende. "Dat is altijd goed. Het zijn twee mannen die al goede prestaties hebben geleverd. Het zijn hele sterke renners. Alles wat erbij komt, is mooi meegenomen. Natuurlijk moeten ze zichzelf bewijzen, dat geldt ook voor mezelf."

Ik vind het niet jammer dat ik geen inspraak heb in transfers. De ploeg weet waarmee die bezig is. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)