Jouw gids voor de Tour of Britain: Treedt Evenepoel in de voetsporen van Van Aert?

Alle ogen op Remco Evenepoel. Na zijn triomftocht in Parijs richt de dubbele olympische kampioen zich op het WK, met de Tour of Britain (3 tot 8 september) als lanceerplatform. Ontdek hier alles over de zesdaagse in Groot-Brittannië.

Zo was het vorig jaar:

Rit 1: Olav Kooij, Rit 2: Olav Kooij, Rit 3: Olav Kooij, Rit 4: Olav Kooij. In de Ronde van Groot-Brittannië kregen we vorig jaar dag na dag dezelfde winnaar. Na het klavertjevier van de Nederlandse sprinter was het reeksje van Visma-Lease a Bike nog niet voorbij, want Wout van Aert greep in de 5e rit de macht met een ultieme verrassingsaanval. Die leiderstrui gaf Van Aert niet meer uit handen, al moest hij in de slotetappe nog tot het uiterste gaan om ritwinnaar Carlos Rodriguez van de dubbelslag te houden.

Eindstand 2023 naam resultaat ploeg 1 Wout van Aert 28:43:57 Jumbo - Visma TJV 2 Tobias Johannessen +3 Uno-X Pro Cycling Team UXT 3 Damien Howson +3 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 4 Magnus Sheffield +3 INEOS Grenadiers IGD 5 Mark Donovan +23 Q36.5 Pro Cycling Team Q36 6 Zeb Kyffin +23 Saint Piran SPC 7 Gregor Mühlberger +23 Movistar Team MOV 8 Kamiel Bonneu +23 Team Flanders - Baloise TFB 9 Nils Politt +28 BORA - hansgrohe BOH 10 Carlos Rodríguez +28 INEOS Grenadiers IGD meer tonen

Parcours:

Na het faillissement van de organisator nam de Britse wielerbond over om alsnog een 20e editie van de Tour of Britain te krijgen. Het compromis: niet 8, maar 6 etappes in een ingekorte versie. De Britse rittenkoers opent in het Schotse Kelso met 1.855 hoogtemeters om op te warmen. De kasseitjes aan de aankomst geven het nog wat meer een klassieke sfeer. Ook in de 2e etappe liggen veel korte, venijnige beklimmingen te wachten. De koninginnenrit ligt al op dag 3 ingepland. Met een grillig profiel en een oplopende aankomst op de Old Mill Lane zullen de klassementsmannen nog wat punch in de benen moeten hebben. Ook de sprinters komen aan hun trekken op Brits grondgebied. Zeker in rit 4, maar ook in rit 5, al mogen ze zich dan niet verkijken op de vals platte finish. En ook de slotetappe kan een verrassing opleveren, vraag dat maar aan Wout van Aert. De aankomst in Suffolk is een kopie van de etappe die hij vorig jaar won.

Deelnemerslijst:

Titelverdediger Wout van Aert vertoeft nog in de Vuelta, maar met Remco Evenepoel maakte een andere Belgische klepper zijn opwachting in de Tour of Britain.

Na zijn triomftocht in Parijs keert hij terug in het peloton om zich klaar te stomen voor het WK in Zürich. Evenepoel won sinds 2020 al 5 van de 7 kortere rittenkoersen waar hij aan de start stond. Een reeks die hij zeker zal willen doortrekken.

Met Julian Alaphilippe, in 2018 nog de eindwinnaar, heeft Soudal - Quick Step nog een rittenkaper achter de hand.

De grootste uitdaging voor Evenepoel komt uit Britse hoek. Ineos Grenadiers daagt de olympische kampioen op de weg uit met de olympische kampioen mountainbiken: Tom Pidcock moet Ineos een eerste zege bezorgen in zijn thuisrace sinds 2013.

Een tweestrijd wordt het zeker niet. Jonas Abrahamsen, het speerpunt van Uno-X Pro Cycling Team, mag zijn goede vorm van de Tour nog eens tonen. Israel-Premier Tech rekent dan weer op Stephen Williams, de winnaar van de Waalse Pijl. En sluit ook Matej Mohoric nooit uit. Ook voor de sprints heeft Soudal-Quick-Step een ijzer in het vuur met de 20-jarige Paul Magnier, een van de verrassingen in het voorjaar. Hij moet afrekenen met Casper van Uden, Ethan Vernon, Phil Bauhaus, Matevz Govekar en Rory Townsend.

