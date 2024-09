Comedian William Boeva ontdekt Versailles met paralympiër Manon Claeys: "Ik voel mij al paard worden"

William Boeva mocht vandaag op ontdekkingstocht in Parijs. Als tennisliefhebber ging hij naar de terreinen van Roland Garros, maar de comedian was vooral onder de indruk van Versailles, waar de ruiters het beste van zichzelf zullen geven. Paralympiër Manon Claeys gaf een korte rondleiding. "Ik vind het wel cool om hier te zijn", aldus Boeva.

'Een dag in Parijs' nodigt iedere dag een bekende gast uit. Vandaag was dat stand-up­co­medi­an William Boeva.

Na een passage langs de tennisvelden ging hij ook naar de tuinen van Versailles. Daar kwam hij Manon Claeys tegen. De amazone komt er later deze week in actie in de G-dressuur.

"Ik heb er zin in", vertelt Claeys. "Het zal spannend zijn als er straks 16.000 man zit. Het is volledig uitverkocht."

"En ik dacht dat ik al voor veel publiek speel", reageert Boeva met een kwinkslag. Hij is pas echt onder de indruk wanneer hij het stadion binnen wandelt: "Wat een waanzin".