Net wanneer het beter ging: corona maakt vroegtijdig einde aan Vuelta van Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks stapt niet meer op zijn fiets in de Vuelta. De jonge Belg van Visma - Lease a Bike moet opgeven met Covid. Dat net op het moment dat hij beter voor de dag kwam in een voor hem lastige Spaanse rittenkoers.

Gisteren verscheen de lach weer op het gezicht van Cian Uijtdebroeks, vandaag moet de jonge Belg van Visma-Lease a Bike opgeven met corona.

Een deel van de verklaring voor de mindere prestaties van de klimmer in de Spaanse rittenkoers, zou het kunnen zijn. Toch is het ook een domper op de feestvreugde bij Uijtdebroeks, die zich net beter voelde op de fiets.

"We moeten met spijt delen dat Cian niet meer aan de start komt. We wensen hem een spoedig herstel", klinkt het bij de ploeg. Uijtdebroeks moest al ruim een uur en een kwartier prijsgeven op Ben O'Connor in het klassement.

Ook in de Giro viel Uijtdebroeks al uit met ziekte.