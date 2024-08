De glimlach is terug bij Cian Uijtdebroeks: "Ik voelde me niet zo slecht op de slotklim gisteren"

De moeilijke eerste week van de Ronde van Spanje lijkt stilaan verwerkt door Cian Uijtdebroeks. De jonge Belg zag af onder de loden hitte in Zuid-Spanje en reed naar eigen zeggen met een "verlamd gevoel" in de benen rond. Dat speelde gisteren op het einde van de rit weer even op, "maar het was totaal niet vergelijkbaar met de eerste dag na de rustdag."

In de tiende rit eindigde hij nog voorlaatste en leek een opgave in de lucht te hangen. Sindsdien gaat het steeds beter met Cian Uijtdebroeks, die in het klassement te ver weggezakt is om daar nog een rol van betekenis te spelen.

Toch zat hij gisteren nog knap tussen de favorieten op de slotklim. Zo zagen we Uijtdebroeks in beeld toen hij rode trui Ben O'Connor achterliet op de steile stukken.

"De begindagen van de Vuelta waren moeilijk voor mij", is hij eerlijk voor de start van rit 14. "Nu gaat het soms al wat beter, zoals gisteren."

"Op de klim voelde ik me niet zo slecht. Ik ging ook niet helemaal voluit en op het einde had ik toch weer dat verlamde gevoel in de benen. Maar het was totaal niet vergelijkbaar met de eerste dag na de rustdag."

Dat was die tiende rit, waar hij dus als op één na laatste binnenkwam. "Toen zat ik vanaf de start op mijn limiet. Ik ben blij dat het beter gaat en we blijven positief."