Een extra rittenkoers op het programma? Ronde van Romandië hint op deelname Remco Evenepoel

De comeback van Remco Evenepoel nadert met rasse schreden. Normaal maakt hij over 2 weken, op vrijdag 18 april, zijn rentree in de Brabantse Pijl. Evenepoel wil nog enkele klassiekers afwerken voor hij aan zijn voorbereiding op de Tour de France begint, maar zou aan dat competitieblok ook nog de Ronde van Romandië (29 april - 4 mei) lijmen.

Remco Evenepoel stoomt zich klaar voor zijn rentree in het peloton. De dubbele olympische kampioen had na zijn val in december de Brabantse Pijl (vrijdag 18 april) vastgepind als eerste koersdag van 2025.

Zonder tegenbericht blijft dat een haalbaar doel, waarna Evenepoel ook nog zoveel mogelijk wil meenemen van het blok Amstel Gold Race (zondag 20 april), Waalse Pijl (woensdag 23 april) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag 27 april).

Evenepoel had al laten verstaan dat ook de Ronde van Romandië (29 april - 4 mei) nog een optie zou zijn en de organisatie licht al een tipje van de sluier.

"Eén naam zal de fans al doen vibreren op de lijst met voorlopige inschrijvingen die wij hebben ontvangen", klinkt het bij de Ronde van Romandië over Evenepoel.

Evenepoel nam er al eens deel in 2019.